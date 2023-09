Schifani, 'entusiasta dei miei assessori ma mai innamorarsi'

"Lavoro benissimo con i miei assessori, sono entusiasta della loro attività E' evidente che se c'è qualche partito della coalizione che ritenga che un assessore non sia più rappresentativo allora si procede. Mai innamorarsi di un assessore, queste sono le regole". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo al congresso regionale della Dc, a Palermo.

"Dobbiamo lavorare, mai polemizzare. Meno passerelle. Chi mi conosce sa che agisco in questo modo" ha aggiunto. Il governatore ha detto: "Entro settembre il governo varerà un decreto energia, saranno dati poteri speciali al presidente della Regione siciliana per la realizzazione dei termovalorizzatori nell'isola. Abbiamo lavorato col ministero su un testo condiviso. Una volta che avremo la noma, la scommessa è di realizzare le opere in modo celere e veloce. E' una occasione che non possiamo perdere. Sarò implacabile se verificherò che pezzi di burocrazia lavoreranno male, farò denunce pubbliche".

Per Schifani "il fallimento della legge Delrio è sotto gli occhi di tutti. La tragedia di Rigopiano se ci fosse stata la Provincia non sarebbe avvenuta. E' un problema di funzionalità, la Sicilia ne ha bisogno, più di altre Regioni. Abbiamo già un disegno di legge in Assemblea regionale, l'aula è sovrana. Il momento elettorale lo stabiliranno gli eventi, quando il governo deciderà la data delle amministrative ci confronteremo.

Abbinarle con le europee, ne possiamo parlare. A me interessa la sostanza, il dettaglio mi interessa meno".



