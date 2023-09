Migranti: lampedusani tolgono il blocco stradale

Il camion, con autogru, pedane di bottigliette d'acqua e cornetti, è stato fatto passare pochi minuti dopo la telefonata con il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari: i lampedusani hanno sgomberato il blocco stradale creato fra le vie Vittorio Emanuele e Ariosto.

"Il gesto di fare passare il camion è stato un piccolo segnale di distensione - ha detto Giacomo Sferlazzo del movimento Mediterraneo Pelagie -. Siamo qui per bloccare le tende e se dal caso andiamo a Ponente perché il nostro obiettivo è bloccare la tendopoli. Questo blocco è stato un primo segnale per far capire che siamo disposti anche a gettarci sotto i camion per bloccare la tendopoli. Non abbiamo paura del questore, della Meloni, della Von der Leyen, vengano in piazza a parlare con noi.

Resteremo qui finché l'isola non verrà svuotata e bypassata affinché possa respirare e la popolazione possa essere tranquilla e non più martoriata". Il questore aveva chiesto "di lasciare passare i mezzi perché, teoricamente, quello che avete fatto stamattina è un reato". Ricifari aveva spiegato che le tende non servivano per la "creazione di un nuovo hotspot, che invece è in fase di realizzazione a Porto Empedocle. Lampedusa è stata esclusa totalmente dal prefetto Valerio Valenti e dal prefetto di Agrigento Filippo Romano per la nascita di nuove strutture d'accoglienza. Queste tende che verranno portate sull'isola sono per noi".



