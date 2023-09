Comics Convention a Palermo, da serie tv ai giochi di ruolo

Bagno di folla, ieri sera, per Giorgio Vanni, il re delle sigle tv che si è esibito all'interno del Palermo Comic Convention, la manifestazione dedicata alla cultura pop che si svolge fino a domenica 17 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Oggi grande spazio al mondo del cinema. Red carpet per Sylvester McCoy, attore scozzese che ha interpretato una delle molte reincarnazioni del Doctor Who, serie tv britannica più longeva al mondo e tra le più famose della tv.

"Siamo entusiasti per l'enorme risposta del pubblico - commenta Alessio Riolo, direttore generale del Palermo Comic Convention - e siamo pronti per l'ultima giornata di domani dove sono previsti una moltitudine di appuntamenti e la Zisa diventerà ancora più colorata con la gara dedicata ai cosplay".

Stanislav Yanevski, invece, incontrerà i numerosissimi fan del mondo di Harry Potter. L'attore ha interpretato Viktor Krum, mago dell'Istituto Durmstrang ed eccezionale cercatore della nazionale bulgara di Quidditch, nella celebre saga scritta dal J.K. Rowling. Diversi i ruoli sul grande e piccolo schermo, in Undercover e Sofia Residents in Excess, e ancora al cinema con Hostel: Part II, Resistance, The 11th Grade e Last Man Down.

Ma Palermo Comic Convention non è solo grandi ospiti: una vastissima area sarà il fulcro dei giochi di ruolo dal vivo che permetterà a tutti i visitato di entrare in un vero e proprio parco divertimenti. Dall'area medievale con mercato dei crociati, al torneo de "Gli Arcieri Del Re", al Larp con la schema storica ma non solo: parkour, escape room, area softair e nerf.



