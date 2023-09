Calcio: Palermo batte Ascoli e vola

"Sapevamo il livello di difficoltà che avremmo incontrato e i primi dieci minuti ci aspettavano un inizio arrembante da parte dell'Ascoli, poi abbiamo messo la palla a terra abbiamo cominciato a giocare e abbiamo condotto le operazioni. Nel complesso ho visto due squadre che hanno cercato di superarsi". Lo ha detto l'allenatore del Palermo al termine della partita vinta dai rosanero ad Ascoli per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Mancuso allo scadere.

"Penso - ha proseguito Corini - che in termini di occasioni siamo stati più pericolosi noi e alla fine su una situazione provata su palla inattiva siamo riusciti a fare il gol che ci ha permesso di vincere la partita. Quando dico che abbiamo 22 titolari non lo dico a caso. Oggi sono entrati giocatori importanti che sono stati decisivi. Sono contento perchè sia Soleri che Mancuso sono entrati nell'azione decisiva del gol vittoria".

Ad Ascoli il Palermo ha saputo rimanere in partita e provare a cercare la vittoria, arrivata al 92', fino alla fine. "Tante partite in B sono complicate - ha spiegato Corini - penso che la squadra abbia dimostrato una grande solidità e con grande equilibrio abbia rischiato il giusto. E' un campionato difficile per tutte le squadre, noi abbiamo il nostro spessore e la nostra voglia di raggiungere il nostro obiettivo. Per creare la giusta mentalità si passa attraverso queste vittorie che sono fondamentali nell'arco di un campionato perchè ti alzano il livello dell'autostima. Abbiamo l'ambizione di lottare per qualcosa di importante e lo costruiremo partita dopo partita".





