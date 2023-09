Presentate ad Assisi le innovazione del museo Falcone

Assisi ha ospitato la presentazione del progetto di innovazione museale della Fondazione Falcone. Illustrato nell'ambito del Cortile di Francesco, in particolare durante l'incontro "Scuola di legalità".

Nel corso dell'iniziativa con Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta, Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi, Alessandro de Lisi, curatore generale della Fondazione Falcone, Maria Falcone, presidente, è stato presentato il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E' stato quindi sottolineato il "valore straordinario" delle scuole italiane in questi trent'anni di battaglie e di impegno. "Per le azioni concrete di costruzione di un nuovo modello sociale e di servizio di comunità contro il ricatto mafioso", il museo che si sta progettando assume un ruolo speciale - è stato detto - nel panorama italiano ed europeo, essendo il primo dedicato all'argomento. Nelle sedi di Palermo, Roma e Bolzano, un luogo e un progetto unico e nuovo, dove arte contemporanea, design, oggetti originali del lavoro, video e profumi saranno elementi determinanti per accogliere i visitatori. Tutte le aree saranno partecipate da imprese, istituzioni e dai protagonisti della solidarietà del movimento della fraternità francescana, i quali hanno già contributo con un intervento nel parco storico di Palazzo Jung. Qui, ad esempio, è stato piantato un roseto della memoria, con ogni pianta arrivata dal Sacro Convento di Assisi dedicata a ciascuna delle vittime delle stragi mafiose del 1993, "quale esempio simbolico di continua fioritura della memoria".

Il dibattito, con moltissimi studenti, è stato l'occasione anche di presentare l'ingresso di un nuovo componente nel consiglio della Fondazione Falcone, Giovanni Parapini, storico manager di vertice della Rai oggi direttore della sede umbra dell'azienda. Parapini, grazie alla sua importante esperienza si impegnerà per il progetto del Museo del presente nelle relazioni pubbliche verso l'Europa e il Mediterraneo, a dimostrazione - viene sottolineato - della volontà della Fondazione Falcone di aprire le porte a coloro abbiano davvero a cuore il futuro di un progetto di comunità.



