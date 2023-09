Orfeo ed Euridice in scena al 'Massimo' di Palermo

"Orfeo ed Euridice" di Christoph Gluk, un capolavoro dell'autore tedesco debutta al Teatro Massimo di Palermo martedì 19 settembre alle 20,00. Uno degli ultimi appuntamenti della Stagione 2023 che vede tornare sul podio il direttore musicale onorario, Gabriele Ferro. Nel cast la palermitana Federica Guida, soprano ormai lanciata in una solida carriera sarà Euridice, mentre Orfeo è interpretato dal controtenore Filippo Mineccia, una delle voci di successo nel repertorio barocco. La versione scelta è la prima, quella che vide la luce a Vienna nel 1762, unificata in un atto unico senza intervallo. "Orfeo - spiega il controtenore -. È il simbolo stesso della musica che può ridonare vita ed energia. Gluck con il suo librettista Ranieri de' Calzabigi riprendono in mano il mito di Orfeo che scende agli inferi per riportare in vita la sua amata Euridice, ma alla fine di un percorso doloroso sarà Amore, in scena il soprano israeliano Nofar Yacobj, a portare con sé Euridice nel firmamento, tra le stelle".

Ma come si diventa controtenore, che è la vocalità maschile che un tempo apparteneva ai castrati? "Prima si studia canto lirico, poi la voce viene allenata per cantare da contralto o in falsetto. Prima dell'800 non importava a nessuno se chi cantava un ruolo era maschio o femmina, poi si impose la rigida divisione tra i ruoli. Faccio un esempio, sentire un Giulio Cesare interpretato da una donna può sembrare poco credibile e allora si ricorre al controtenore". Filippo Mineccia vanta 10 anni di spettacoli a Versailles.

"La Francia che ha sempre aborrito i castrati, - dice - oggi è diventata la principale sponsor della musica barocca". Questa è l'opera con cui Gluck e de' Calzabigi attuarono una rivoluzione nell'opera italiana. Un vero ripensamento, togliendo tutti gli inutili ornamenti e tornando all'essenzialità del testo. La regia e la coreografia sono affidate a Danilo Rubeca, le scene a Domenico Franchi, i costumi ad Alessio Rosati. Dunque una rivisitazione dell'opera in chiave moderna: il dolore di Orfeo sarà quello di elaborare il lutto per la morte di Euridice. In scena fino al 26 settembre.



