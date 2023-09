Migranti cantano e ballano per strada a Lampedusa

Diversi migranti, per lo più minorenni, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, cantano e ballano nella centrale via Roma dove, in un locale della movida, c'è una band musicale che anima una delle ultime serate estive per la festa patronale in onore della Madonna di Porto Salvo.

Isolani e turisti si sono fermati ad ammirare la danza dei giovani nordafricani che stanno condividendo quello che è un momento di festa integrandosi con la popolazione. Solo un un gruppo sparuto ha provato a polemizzare: "I migranti sono in mezzo ai turisti. Così non verrà più nessuno". Ma la maggioranza dei presenti ha invece dimostrato di gradire la presenza dei migranti unendosi alla festa.



