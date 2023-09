Innovation Summit, a Messina sorgerà I-Hub da 70 milioni

"A Messina nascerà un progetto nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Amministrazione cittadina e che prevede un investimento totale di 70 milioni di euro". A descrivere il progetto dell'I-Hub è stato il Prof. Massimo Villari, ordinario di informatica presso l'ateneo messinese durante la seconda e ultima giornata del Sud Innovation Summit al Palacultura di Messina. Evento che sta ospitando i big della Fintech e dell'innovazione digitale.

"Questo Hub non sarà un edificio, - ha aggiunto l'ideatore dell'evento Roberto Ruggeri- ma un contenitore di idee, di novità, un polo di innovazione ma anche di aggregazione e creatività. L'obiettivo è gettare le basi da oggi per uno sviluppo concreto che ci auguriamo di vedere da domani attraverso le opportunità e le prospettive che riusciremo a creare per questo territorio, sarà quello il vero successo di un evento come il Sud Innovation Summit".



