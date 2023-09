Duplice tentato omicidio a Gela, due arresti

La polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari di custodia in carcere per un duplice tentato omicidio avvenuto a Gela ai danni di Salvatore e Ornella Azzarelli, fratello e sorella. Gli arrestati sono Giuseppe Peritore, di 20 anni, e Michael Nicolas Liardo, di 19. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo le indagini, condotte dalla squadra mobile di Caltanissetta e dal commissariato di Gela, gli indagati sarebbero i responsabili dell'agguato avvenuto il 22 agosto scorso ai danni degli Azzarelli, rimasti lievemente feriti. Le vittime, che erano a bordo di un'auto, erano state affiancate da due persone a bordo di uno scooter che avevano sparato alcuni colpi di pistola mandando in frantumi il finestrino posteriore della vettura. Le indagini, condotte anche con l'ausilio delle immagini degli impianti di video sorveglianza, hanno permesso di risalire ai presunti autori della sparatoria.



