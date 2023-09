Da riciclo rifiuti nasce l'arte, a Calatafimi EcoArt festival

Dai rifiuti riciclati nascono opere d'arte. È quello che si sta sperimentando a Calatafimi-Segesta con l'EcoArt festival: 50 artisti provenienti da tutta Europa sono nel piccolo paese del Trapanese per realizzare opere d'arte utilizzando esclusivamente rifiuti riciclati: plastica, alluminio, cartone, vetro. Le opere rimarranno poi esposte in via permanente nel centro storico del paese. Il festival è inserito nel progetto internazionale 'Re-né' e vede coinvolti i comuni di Calatafimi, Balestrate e Favignana, Cnr, Utss Tunisia e le comunità di Zarat e Mamoura.

Calatafimi-Segesta è una punta di diamante nella provincia di Trapani per quanto riguarda la raccolta differenziata, con oltre l'85%. E in paese è nato il primo centro del riuso, gestito da una cooperativa, dove viene recuperato soprattutto il materiale tessile. "Le nostre pratiche virtuose, realizzate grazie alla collaborazione dei cittadini, hanno dato risultati - spiega il sindaco Francesco Gruppuso - oggi possiamo permetterci di ritirare l'indifferenziato una sola volta ogni 15 giorni, attivando però il ritiro dei pannolini, che rappresentano la criticità più forte, a giorni alterni".



