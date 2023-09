Comandante legione carabinieri in visita al comando Palermo

Questa mattina, il generale di divisione Giuseppe Spina, insediatosi da pochi giorni al vertice della legione carabinieri Sicilia, ha visitato il comando provinciale di Palermo.

A riceverlo, nella caserma intitolata a "Giacinto Carini", è stato il comandante provinciale, generale di brigata Luciano Magrini.

L'ufficiale, incontrando una rappresentanza dei carabinieri in servizio nel capoluogo e nelle 100 Stazioni presenti su tutto il territorio provinciale, dei reparti speciali dell'arma dei carabinieri e dell'associazione nazionale carabinieri, ha rivolto loro un caloroso e affettuoso saluto, congratulandosi per il quotidiano impegno, per i risultati operativi conseguiti e, soprattutto, per la qualificata attività di vicinanza svolta a favore delle popolazioni della provincia.

Nella circostanza, il generale Spina, ha espresso la forte emozione provata nel ritornare, dopo 25 anni, all'interno della stessa caserma dove, con il grado di capitano, aveva ricoperto l'incarico di comandante della compagnia di Palermo piazza Verdi.

A conclusione della visita, il Generale Magrini ha formulato al neo comandante della legione carabinieri Sicilia i più fervidi, corali auguri per il nuovo e prestigioso incarico.



