"La figura di don Pino Puglisi è importante perchè dimostra come si combattono le mafie e perchè aiuta tutti noi a capire come combattere la mafia che non è solo a Palermo". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, giunto a Palermo dalla Cina, per presiedere in cattedrale la santa messa in ricordo di padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia trenta anni fa.



