Al via Isole Festival sul tema del Viaggiatore incantato

Isole Festival anche quest'anno sceglie l'isola di Lipari e le Eolie. Dal 22 al 24 settembre propone un weekend con alcuni tra i nomi di riferimento della cultura internazionale per declinare il tema de Il viaggiatore incantato, un progetto realizzato dall'Associazione Culturale Insula con il sostegno del Museo Regionale d'arte moderna e contemporanea Riso di Palermo, con la direzione artistica di Emanuele Lo Cascio, e la condirezione di Paola Nicita, Evelina Santangelo Il 27 e il 28 settembre, sempre nel programma del festival, al Museo d'arte moderna e contemporanea Riso di Palermo si terrà il workshop dell'artista Sislej Xhafa dal titolo "Sussurro e Resistenza". Sempre al Museo Riso si inaugurerà il 28 settembre la mostra Posters from Teheran, le artiste iraniane per Women, Life, Freedom, a cura di Maryam Ashrāfi, Il viaggiatore incantato, tema per la quinta edizione del festival, prende ispirazione dall'omonimo romanzo di Nikolaj Leskov. L'isola di Lipari per tre giorni - da venerdì 22 a domenica 24 settembre- diviene centro di connessioni, tra artisti, scrittori, attivisti, registi, performer, che si confronteranno sulla cultura e la creatività, sui diritti umani, migrazione, integrazione.

"Isole Festival per il secondo anno vede il coinvolgimento del Museo Riso - dice la direttrice Maddalena De Luca -, con un programma che ha protagonisti nomi di riferimento delle realtà culturali internazionali. In particolare, per l'arte contemporanea, la presenza di Sislej Xhafa, che dopo l'incontro a Lipari sarà a Palermo, al Museo Riso, con un workshop di due giorni. Un importante momento di confronto, incontro e dialogo, aperto al città, per un museo che è spazio di condivisione, crescita, confronto".



