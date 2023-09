Cardinale Zuppi rientrato da Cina, 'parlerò con il Papa'

Il cardinale Matteo Zuppi non parla degli incontri in Cina. Dovrà prima relazionare a Papa Francesco. Il presidente della Conferenza episcopale italiana è giunto a Palermo direttamente da Pechino, con scalo a Istanbul, per partecipare alla messa, alle 18 in cattedrale, a trenta anni dall'omicidio di padre Pino Puglisi. Zuppi si recherà prossimamente in Russia per discutere della situazione in Ucraina, lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il presidente della conferenza episcopale italiana in Cina ha confermato l'urgenza di riprendere il dialogo in Ucraina per garantire la pace.



