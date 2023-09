Volontari chiesa Lampedusa distribuiscono pasti a migranti

Tutti in fila, e in modo ordinato in piazza a Lampedusa, accanto alla chiesa di San Gerlando. Centinaia di giovani migranti in cerca di cibo, la maggior parte dei quali minorenni, sono stati convogliati in quest'area dove vengono distribuiti piatti di riso o di pasta e almeno una bottiglietta d'acqua a testa. A mobilitarsi sono stati i volontari della parrocchia, dove al momento si trova la Madonna di porto salvo festeggiata dai lampedusani.

Diversi migranti, alcuni dei quali scalzi, dopo aver pranzato direttamente sul selciato o sugli scalini delle case attigue, si sono rimessi ordinatamente in fila per il bis. A controllare che tutto andasse bene, e non si registrassero disordini, una pattuglia dei carabinieri.

Questo ennesimo gesto di solidarietà non soltanto ha confermato il grande cuore dei lampedusani, ma ha avitato che i giovani continuassero ad andare in giro per il paese in attesa deòla distribuzione dei pasti all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola. La struttura, nonostante i continui trasferimenti con traghetti e navi militari, alle 13 ospitava ancora circa 5.500 persone.



