Trapani Birgi, premiato milionesimo passeggero in aeroporto

Si chiama Gianluca Lovato, 30 anni di Verona, il milionesimo passeggero del 2023 in transito dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Stamattina, a sorpresa, il giovane è stato premiato con un voucher di 300 euro che gli hanno consegnato il presidente Airgest Salvatore Ombra e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Alla cerimonia erano presenti anche il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Gianluca Lovato, di ritorno a casa dopo 8 giorni di vacanza in provincia di Trapani insieme alla fidanzata Stella Poli, ha ringraziato i vertici dell'aeroporto: "Per me è stata una cosa inaspettata e sono felice di ritornare in Sicilia grazie al voucher-regalo che mi è stato consegnato".

"È un traguardo che non raggiungevamo dal 2017 - ha commentato il presidente Ombra - per noi è una tappa importante che dimostra la crescita di quest'aeroporto sul quale la Regione ha tanto investito". L'assessore regionale Aricò ha ribadito quanto "la battaglia per il caro voli è al centro del governo Schifani". E ha pure parlato dei nuovi investimenti che metteranno in collegamento, via linea ferrata, l'aeroporto trapanese con quello di Palermo: "Entro il 2026 verrà interamente elettrificata la ferrovia per Trapani via Milo per un importo di 100 milioni di euro, migliorando così il collegamento tra i due scali aeroportuali".



