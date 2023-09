Classe ripeterà esami di maturità come nel film

Una classe di undici studenti del liceo Galilei con indirizzo linguistico di Spadafora, nel Messinese, dovrà rifare le prove dell'esame di maturità a partire dal prossimo 20 settembre dopo che la famiglia di una studentessa ha fatto ricorso contro l'esito degli esami, come riporta il sito della Gazzetta del Sud. Il provvedimento, che ricorda nelle modalità, ma non nella tempistica, il film 'Immaturi', è stato adottato dopo un'ispezione dell'ufficio scolastico regionale che ha rilevato alcune irregolarità. È stata nominata una nuova commissione e le prove si svolgeranno per undici degli studenti della classe. Alcune delle famiglie hanno annunciato l'intenzione di impugnare l'annullamento delle prove.

"Mi sembra una storia surreale - ha commentato la sindaca di Spadafora Tania Venuto - conosco quella scuola perché io stessa ho studiato lì ed è sempre stato considerato un ottimo istituto, mi auguro si faccia chiarezza".



