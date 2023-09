Palermo, appalti per più di 5 miliardi nel prossimi tre anni

Il Piano triennale delle opere pubbliche, approvato in serata dal Consiglio comunale di Palermo, si compone di 678 interventi per una spesa di 5 miliardi e 163 milioni. Di questi, solo 352 milioni si riferiscono al 2023 da spendere in 29 opere. I nuovi interventi, inseriti nell'elenco annuale, riguardano le nuove linee tramviarie, l'accordo quadro per la manutenzione di immobili comunali del centro storico, i lavori di manutenzione di strade degradate (tra queste la via Libertà), la manutenzione dell'asse strade di collegamento dal porto all'autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio), l'accordo quadro per la manutenzione degli immobili di competenza del Comune (secondo e terzo contratto attuativo), i lavori per eliminare l'ostruzione del canale Papireto in via Matteo Bonello e il ripristino della viabilità, la riqualificazione del centro polivalente di largo Gibilmanna nel quartiere Borgo Nuovo. Per un decreto del 2018, il piano triennale delle opere pubbliche deve essere varato entro i 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Obbiettivo raggiunto. Non accadeva da 15 anni. Durante la discussione in aula la maggioranza da sola non ha garantito il numero legale che invece è stato assicurato con il contributo della minoranza.



