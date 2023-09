Rischio processo per Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell'esercito argentino, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell'ambito del Piano Condor, l'azione delle giunte militari del Sudamerica contro gli oppositori politici messa in atto alla fine degli anni '70. Il pm Gianfederica Dito ha chiuso le indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Malatto vive attualmente in Sicilia.



