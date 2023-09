Con 21,5 kg di marijuana su un furgone, due arresti

Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza due uomini originari di Palagonia di 47 e 53 anni, entrambi con precedenti di polizia, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. A bordo del furgone sul quale viaggiavano, sulla strada statale 417 Catania-Gela, sono stati trovati e sequestrati due borsoni neri con 20 involucri sottovuoto, contenenti complessivamente quasi 21,500 chilogrammi di marijuana. I due corrieri della droga sono stati condotti in carcere



