Calcio: Palermo; preso l'ex del Nottingham Forest Kanuric

Il Palermo ha messo sotto contratto il portiere Adnan Kanuric, austriaco di passaporto bosniaco classe 2000. Il giocatore era svincolato dopo avere rescisso il contratto che lo legava al Nottingham Forest e si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024.

Kanuric nella stagione scorsa era stato girato a gennaio in prestito all'Oxford City mettendo insieme 13 presenze, subendo 12 gol e riuscendo a tenere la porta inviolata per 6 partite. Il portiere ha fatto anche tutta la trafila nel settore giovanile della nazionale bosniaca collezionando 19 presenze dall'under 16 fino all'under 21.

Kanuric sarà il terzo portiere del Palermo di Eugenio Corini insieme con Mirko Pigliacelli e Sebastiano Desplanches. In prima squadra con loro si allenerà anche il portiere Manfredi Nespola che poi il sabato andrà a giocare con la Primavera allenata da Stefano Di Benedetto.



