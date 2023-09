Ambiente: Cvsf, 'a Baia del corallo mare non è inquinato'

Lo specchio d'acqua antistante la Baia del Corallo è pulito. Lo attestano gli esiti del rilievo effettuato da un laboratorio di analisi incaricato dal Circolo Velico Sferracavallo. "L'estate è ormai agli sgoccioli - dice il Presidente del Cvsf, Giuseppe Giunchiglia - e il divieto di balneazione che ha interessato il golfo di Sferracavallo e in particolare lo spazio acqueo antistante l'area in nostra concessione, dagli inizi di Agosto, ha creato innumerevoli disagi nella gestione e fruizione del nostro Circolo. Siamo sempre stati collaborativi con l'amministrazione comunale e con gli enti preposti per cercare di dipanare questa matassa e consentire alle persone di vivere serenamente e in piena sicurezza il mare di Sferracavallo. Per correttezza e rispetto verso i nostri soci e non solo abbiamo deciso di provvedere autonomamente all'esame di un campione dell'acqua. Il campione è stato prelevato Mercoledì scorso e il referto è arrivato ieri.

Il risultato è inequivocabile, non vi è presenza di batteri fecali. L'amministrazione comunale ha da subito cercato di individuare il problema e a tutt'oggi sta lavorando alla risoluzione dello stesso. Ciò che ci dispiace enormemente, però, è che un problema circoscritto ad una specifica zona abbia coinvolto l'intero Golfo e che il provvedimento sia stato esteso a tutta l'area" In seguito all'ordinanza di divieto di balneazione nelle acque antistanti la Baia del Corallo, il Circolo Velico Sferracavallo è stato soggetto a svariati controlli da parte delle autorità competenti, risultando in regola sia per quanto concerne gli allacci fognari sia per le modalità di smaltimento delle acque reflue.

Intanto sabato 16 settembre alle 10:30 nella piazza della borgata marinara si svolgerà una manifestazione all'insegna dello slogan "Un mare da salvare". L'iniziativa è stata promossa da due comitati cittadini e dal alcune associazioni ambientaliste per denunciare l'inquinamento da colibatteri fecali nel tratto di mare dell'Area Naturale Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine.



