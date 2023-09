Teatro: tra Segesta e Palermo il festival Platea civica

Al via domani la seconda edizione di "Platea Civica Festival al Capo/ClassicoXContemporaneo", manifestazione culturale itinerante ideata e diretta dalla drammaturga Lina Prosa e promossa dall'Associazione Arlenika ETS-Centro Amazzone di Palermo e dal Comune di Palermo. Dal 12 al 16 settembre 2023, a partire dal Teatro di Segesta vissuto in maniera autonoma, da cittadini drammaturgici, la sede del Centro Amazzone e alcuni spazi del quartiere Capo diventeranno palcoscenico diffuso tra performance di teatro e incontri sull'attualità. Quest'anno, tra gli ospiti, anche Vanille Fiaux, attrice e regista francese, di ritorno al Centro Amazzone per il progetto "Dal c(u)ore delle donne - In attesa del Blu", sostenuto dall'Institut Français di Palermo e di Parigi. La restituzione del progetto, che vedrà in scena venti donne, è in programma venerdì 15 settembre, alle 19.30, allo spazio MigraTeatro del Centro Amazzone.

"Platea Civica", per il secondo anno consecutivo, sperimenta una nuova forma di festival: un'unica compagnia per un molteplice approccio scenico diffuso legato al filo rosso di un unico tema drammaturgico che coniuga il classico con il contemporaneo. Dopo le "Troiane" di Euripide prese a modello nella scorsa edizione, quest'anno a tessere le fila di incontri e spettacoli è il mito di Arianna per una riflessione sul femminile e sull'abbandono, sull'insularità che si fa discorso politico sul Ponte di Messina, sullo stato dell'arte di un Sud Italia dimenticato, e ancora sulla violenza di genere.

Il via al festival martedì 12 settembre, alle 15, al teatro antico di Segesta, con un sopralluogo drammaturgico a cura di Lina Prosa, insieme alla numerosa comunità artistica "Platea Civica". Tema di riflessione "Arianna/l'isola. L'abbandono è classico", una prova di tutela drammaturgica del sito Isola-Sicilia. Raduno alle 15, alla biglietteria del sito archeologico.

Da mercoledì 13 a sabato 16 settembre, il festival continua tra le strade del Quartiere Capo, promuovendo un'idea di teatro comunitario capace di dialogare con le realtà cittadine e i suoi linguaggi.



