Operaia Forestale muore in incidente, un'altra è grave

Un'operaia della Forestale è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nel ribaltamento di una autobotte causato da un incidente stradale autonomo avvenuto nel territorio di Monterosso Almo, un paese dell'entroterra ragusano. Nell'incidente sarebbero rimaste ferite in modo lieve altre cinque persone. Secondo le prime informazioni le operaie.

di rientro dal servizio, erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio delle Forestale con un contratto a termine. La vittima è morta sul colpo; la compagna di lavoro è stata trasportata in elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Regione Renato Schifani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA