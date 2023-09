Auto: Civm, Faggioli è il Re della Coppa Nissena

Strepitosa valanga di emozioni quella che ha regalato la 68^ Coppa Nissena, la gara organizzata dall'Automobile Club Caltanissetta, 12° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna che ha decretato ben 7 Titoli tricolori. Simone Faggioli si è confermato il re della Coppa Nissena. Il fiorentino della Best Lap neo Campione Italiano Assoluto Velocità Montagna, ha vinto per la decima volta la gara siciliana, superando il mitico Mauro Nesti nel novero dei successi sui 5.450 metri altamente tecnici e scorrevoli. Con due salite fotocopia in 2'00"65 e poi il record di 2'00"07 in gara 2 hanno coronato il 17° titolo appena conquistato dal pluri campione ora nell'olimpo della gara con il nuovo record de l tracciato nella configurazione con le due chicane. Prova di forza per il trapanese Francesco Conticelli che sulla Nova Proto NP 01-2 di classe regina ha addirittura migliorato il 3° posto in casa ad Erice di una settimana fa, con il 2° gradino del podio ottenuto con una guida precisa ed in attacco soprattutto in gara 2, dove è stato tra i pochi a migliorare il crono. Terza piazza ancora in netta progressione per il ragusano Samuele Cassibba su Nova Proto Sinergy V8, salito sul podio grazie a due salite in fotocopia. La gara siciliana ha celebrato 7 Campioni Italiani di Gruppo: Il laziale Alberto Scarafone, Campione CN, ha coronato una stagione perfetta sulla Osella PA 21 Honda con successo in gara 2, secondo posto in gara in scia al padrone di casa Salvatore Miccichè, anche lui su Osella PA 21, rispettivamente nono Scarafone e decimo assoluto Miccichè; Il foggiano Lucio Peruggini su Ferrari 488 Challenge EVO ha conquistato il titolo di gruppo GT, con il 2° posto in gara; In TCR il bresciano Luca Tosini ha vinto al volante della Peugeot 308, dopo un 1 a 1 con Salvatore Tortora su Hyunadi i30; Ha messo il sigillo sulla Racing Start Cup il pugliese Giovanni Angelini su MINI. Titolo di Racing Start Plus con due salite straordinarie all'altro fasanese Giacomo Liuzzi; Strabiliante Selina Prantl, la 19enne altoatesina autentica rivelazione e conferma del CIVM 2023 è campionessa Italiana Gruppo Racing Start RSTB su MINI.



