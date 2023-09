Omicidio-suicidio:oggi conferimento incarico,autopsia lunedì

"L'incarico peritale deve essere conferito" e "comunque la Procura non può e non vuole dare notizie sui primi esiti o su altro, trattandosi di atti di indagine". Cosi' all'ANSA il procuratore capo di Marsala, Ferdinando Asaro, sull'autopsia sul corpo di Marisa Leo, uccisa dall'ex convivente Angelo Reina nel Trapanese.

Secondo quanto si è appreso la salma è stata già trasferita ieri sera dal cimitero di Marsala all'obitorio della medicina legale di Palermo dove si terrà l'autopsia. Il procuratore Asaro dovrebbe conferire l'incarico medico legale in giornata e l'autopsia, è l'ipotesi al momento accreditata, dovrebbe esser eseguita lunedì.



