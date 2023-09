Mezzo in fiamme su tangenziale Messina, rogo spento da Vvf

Vigili del fuoco del comando di Messina stamattina, intorno alle 6, sono intervenuti per un incendio divampato a un autofurgone sulla rete autostradale subito dopo la galleria telegrafo, direzione Palermo. Le fiamme hanno avvolto completamente la vettura, distruggendo ogni sua parte.

La squadra di pompieri del distaccamento Nord e supportata da una autobotte proveniente dalla sede Centrale è riuscita a domare le fiamme estinguendo totalmente il rogo. Sul posto anche la polizia stradale e personale Cas.

Le cause dell'incendio sono da attribuire a cause di natura elettrica. Non risultano feriti. I vigili del fuoco, dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l'area coinvolta, hanno fatto rientro in sede intorno alle 7.



