Calcio: Palermo; Rinaudo, vogliamo essere competitivi

"Vogliamo essere competitivi per lottare per la Serie A. Il campionato di Serie B è difficile e imprevedibile e lo abbiamo visto lo scorso anno. Non ci riteniamo la squadra favorita, davanti partono le squadre retrocesse dalla A e ogni anno c'è sempre qualche sorpresa. Per vincere il campionato non bastano solamente i nomi importanti, ma l'unità di intenti tra squadra, club e tifosi". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo tracciando un bilancio del suo lavoro durante il calciomercato che è servito per rinforzare la squadra rosanero messa a disposizione dell'allenatore Eugenio Corini.

"Il nostro lavoro - ha continuato - è iniziato prima della fine dello scorso campionato. Abbiamo mantenuto lo zoccolo duro che ha dimostrato di poter essere competitivo per la B. E poi ci siamo mossi in due direzioni: l'innesto di giocatori che hanno già vinto il campionato di B e l'ingaggio di giocatori giovani di grande valore e prospettiva che potessero essere pronti sin da subito. Ci riteniamo soddisfatti del nostro lavoro".

A chi gli ha chiesto quanto conti nelle trattative di mercato fare parte di un gruppo mondiale come il City Football Group, Rinaduo ha risposto spiegando come si è mosso il Palermo. "Per i giocatori la piazza rosanero è sempre stata attrattiva - ha detto - con l'avvento del City Football Group l'attrattiva è aumentata notevolmente. Tutti sin da subito sanno che Palermo è una grande opportunità. Noi abbiamo creato una squadra di osservatori interna di altissimo livello, abbiamo la fortuna di essere supportati dalla proprietà che ci mette a disposizione la sua rete per essere ancora più competitivi e alzare il livello.

Ma tutte le scelte finali vengono comunque prese a livello locale: la proprietà si fida di noi".

"Lo stadio pieno e il sostegno dei tifosi - ha detto il diesse - mi ha sempre trasmesso un'emozione speciale sin da bambino, da tifoso del Palermo, da calciatore e adesso da dirigente. La gente di Palermo merita la Serie A, lavoreremo duramente per realizzare questo sogno bellissimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA