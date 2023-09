Piantedosi, "intelligenza artificiale per controlli sicurezza"

"Quello di Palermo è un esempio per tutto il Paese. L'intelligenza artificiale entra nella gestione del controllo di sicurezza delle città. Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi che ha inaugurato stamani la control room del comando di polizia municipale di Palermo in via Ugo La Malfa. "Elemento importante è la capacità di mettere le informazioni in condivisione tra le varie istituzioni dello Stato: Forze dell'ordine, Comuni, Regioni".

All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani, il questore Leopoldo Laricchia e il consulente per la digitalizzazione del Comune Giuseppe Lo Re.



