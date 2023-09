Migranti:Piantedosi, 'basta polemiche,è un fenomeno epocale'

"Ci sono difficoltà diffuse nell'affrontare questo fenomeno epocale che sta sollecitando tutto il mondo occidentale e anche altri continenti. Io sono grato ai sindaci. Certe polemiche sono molto costruite. Io credo che siamo un modello da proporre anche nelle difficoltà che sicuramente si possono presentare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando della situazione dei flussi migratori questa estate, a margine dell'inaugurazione, a Palermo, del locale confiscato alla mafia dove avrà sede l'associazione Quarto Savona Quindici.

"Qualche volta - ha proseguito a proposito dell'hotspot di Lampedusa - ci hanno detto che non abbiamo una pianificazione ma abbiamo dimostrato che non c'è una sola persona che sia per strada, almeno non per motivi dovuti alla nostra pianificazione.

Allo stesso tempo abbiamo dimostrato che non può esserci una pianificazione valida in assoluto rispetto a flussi che non controlliamo noi".



