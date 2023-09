Libri: Giarrizzo intellettuale mazziniano siciliano

LUIGI VARSALONA: ALFONSO GIARRIZZO.

UN PATRIOTA INTELLETTUALE SICILIANO DEL RISORGIMENTO (SALADINO EDITORE, 580 PAGINE, 40 EURO) Fu una figura anomala di intellettuale inquieto: patriota, mazziniano dopo una formazione cattolica, uomo d'azione ma anche di pensiero. La figura di Alfonso Giarrizzo, che dalla sua Mazzarino, cittadina piena di storia della Sicilia interna, allargò lo sguardo verso un orizzonte nazionale, non era rimasta viva memoria. La riscoperta di un personaggio non secondario dell'Italia post-unitaria dell'Ottocento si deve ora allo studioso Luigi Varsalona, storico, autore del volume "Alfonso Giarrizzo. Un patriota intellettuale siciliano del Risorgimento", edito da Carlo Saladino. Giarrizzo diede un contributo significativo alla causa repubblicana a cui però arrivò dopo diversi cambiamenti di rotta, tutti comunque perfettamente calati nel periodo storico.

Le sue scelte erano il frutto di profonde convinzioni che si andavano trasformando e radicando nel giovane patriota cospiratore con Giuseppe Mazzini con lo pseudonimo di Arminio, dopo essere stato per qualche mese a Londra dove aveva curato la segreteria dell'Associazione Operaia Mazziniana. "La ricerca su Giarrizzo - dice Varsalona - nasce dall'idea di rendere merito a un giovane patriota risorgimentale siciliano tanto geniale quanto sfortunato, mai studiato, se non superficialmente e solo sotto l'aspetto della cospirazione politica con Mazzini".



