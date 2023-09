Libri: Amina, la fanciulla araba che minacciava Federico II

LEDA MELLUSO: AMINA. FEDERICO II E LA FANCIULLA DI ENTELLA (NUOVA IPSA EDITORE, 320 PAGINE, 16,90 EURO) Una fanciulla araba minaccia il potere di Federico II. È una vicenda che si svolge in Sicilia tra il 1221 e il 1223. La storiografia ufficiale la ignora, forse è una leggenda, ma viene raccontata due secoli dopo in un testo di Muḥammad Al-Himyari dal quale Leda Melluso ha tratto spunto per un romanzo storico, "Amina", edito da Nuova Ipsa. Protagonista della storia è appunto Amina, figlia dell'emiro Muhammad ibn Abbad acerrimo nemico di Federico. È un'anima ribelle che prova sentimenti contrastanti per l'imperatore. Il suo obiettivo è quello di rispondere alle operazioni contro gli arabi in Sicilia alle quali il padre di Amina cerca di opporre una resistenza militare. Seguendo una strategia di riscatto, Amina si trasforma in una affascinante danzatrice e in una scaltra seduttrice.

Federico II ne rimane affascinato ma subito si accorge di essere stato ingannato. Nel palazzo Reale, dove ha speso tutto il suo fascino, Amina avrebbe messo le mani su documenti e segreti spaventosi che potrebbero mettere in discussione la legittimità del potere dell'imperatore. Dopo la morte del padre, la ragazza si rifugia nella rocca di Entella e ingaggia una lotta sanguinosa contro l'imperatore. Tracce di quella storia si ritrovano, nella rocca di Entella, tra i resti archeologici dell'insediamento arabo.



