Stamani, poco dopo le 05.30, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con un'autobotte di rincalzo è intervenuta per l'incendio di un autocompattatore della nettezza urbana, in via Nizzeti 35. Per poter completare le operazioni di spegnimento si è reso necessario svuotare l'automezzo pesante con l'ausilio di un mezzo meccanico.



