Torna la Festa del vino a Montevago

Torna a Montevago la Festa del Vino, un evento che celebra l'arte, la cultura e l'enogastronomia in programma Sabato 9 e Domenica 10 Settembre.

Si comincia la mattina di sabato (con replica domenica) con una passeggiata tra i ruderi dell'antica Cattedrale del paese vecchio e il museo open air "Percorsi visivi" a cura de Le Vie dei Tesori. L'evento è inserito all'interno del calendario di Menfi Città Italiana del Vino 2023 e coinvolge tutto il territorio delle Terre Sicane. "Abbiamo pensato di invitare i viticoltori del Carso e gli organizzatori degli eventi di Duino Aurisina Città Italiana del Vino 2022 - dice il Sindaco di Montevago Margherita La Rocca - far crescere un territorio significa confrontarsi anche sui vini e la ventiseiesima festa del vino vuole sempre più diventare un attrattore importante per tutto il comprensorio".

La cerimonia di apertura si svolgerà sabato alle 18 al Baglio Ingoglia, sede dell'Enoteca della Strada del Vino delle Terre Sicane, a seguire, una degustazione comparativa tra il Catarratto di Montevago e la Vitoska Friulana. Dalle 20, in Piazza della Repubblica, presenti i sommelier Ais e i produttori delle quindici cantine del territorio con banchi di degustazione e di assaggio con i prodotti tipici locali e spettacoli musicali live che intratterranno ospiti e winelovers.

Spazio anche al mondo olivicolo con la degustazione degli oli di Montevago con un approfondimento a cura di Maria Antonietta Pioppo, giornalista ed EVO professional taster in programma la Domenica alle ore 11 al Baglio Ingoglia. Tra gli eventi in programma anche spettacoli per bambini e la presentazione del libro di Betty Scaglione Cimo' e Francesco Mauceri "Guida ai sapori del Belìce - I racconti del gusto". Le cantine presenti saranno Antico Frantoio, Corbera, Cellaro, Di Giovanna, Domina Miccina, Donnafugata, Giovinco, La Chiusa, Le Sette Aje, Mandrarossa, Tenuta Stoccatello, Planeta, Tenimenti del Belice, Salvatore Tamburello, Marchesi di Rampingallo e l'Associazione dei Viticoltori del Carso - Društvo Vinogradnikovs Kras con diverse proposte di Vitoska ed il Terano.



