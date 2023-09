Teatro Libero, al via con Tonà prossimo cartellone

Prenderà il via il 26 ottobre con lo spettacolo di danza contemporanea "Tonà" della compagnia spagnola La Phármaco, la cinquantaseiesima stagione internazionale di teatro, danza, musica e performance del Teatro Libero di Palermo, centro di produzione teatrale. "Pensiero Libero" è il motto di questo nuovo anno: "Un viaggio attraverso la creazione contemporanea, - dice Luca Mazzone, direttore artistico del Teatro Libero - attento alle realtà più significative della scena nazionale e internazionale, che s'interroga sui linguaggi e i loro sconfinamenti, allargando lo sguardo dal centro alle periferie. Un progetto che crede nelle sinergie, che immagina e crea connessioni e legami con la filiera della produzione culturale, dalla collaborazione con l'Instituto Cervantes per l'apertura della stagione, alla rete di drammaturgia contemporanea Ndn che vede il Libero coproduttore insieme a importanti istituzioni nazionali, fino alla collaborazione con Pav per Fabulamundi attraverso il sostegno produttivo rivolto a drammaturghe contemporanee".

Sessanta titoli tra spettacoli serali, anteprime, residenze e quelli dedicati alle scuole e alle famiglie, per un totale complessivo di duecentododici alzate di sipario con una fitta presenza di produzioni e ospitalità. Numerose le produzioni, tra le tante: "Camera 701" di Elise Wilk, progetto e regia Luca Mazzone, che affronta il tema delle relazioni di coppia attraverso la scrittura della drammaturga rumena Wilk.

Poi "Il 20 novembre", un testo di Lars Norén, la cui regia è curata da Beno Mazzone. Un lavoro che trae spunto da due fatti di cronaca accaduti a Columbine negli Usa e a Emstetten in Germania. Poi il riallestimento di "A number", drammaturgia di Caryl Churchill, per la regia di Luca Mazzone, che mostra un complesso rapporto tra un Padre e un figlio. Ancora le produzioni per un pubblico di tutte l'età: "Il piccolo violino" di Jean-Claude Grumberg per la regia di Beno Mazzone; poi "Il castello degli errori", un testo di Salvo Dolce che ne cura anche la regia dando vita a uno spettacolo che intende stimolare l'uso della lingua italiana.



