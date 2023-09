"Nebrodigusto", le eccellenze siciliane ad Alcara li Fusi

Si intitola "Nebrodigusto", una serie di iniziative ed eventi per promuovere l'Agroalimentare siciliano e in particolare il territorio dei Nebrodi. La manifestazione si svolgerà nei fine settimana del 9-10 e 16-17 Settembre ad Alcara li Fusi. Area Centrale dell'iniziativa sarà la "Piazza del Gusto" - la scenografica piazza San Nicolò Politi - che si trova nel cuore del borgo ed è dominata dalla imponente conformazione rocciosa Dolomitica che sono le "Rocche del Crasto" (dove grifoni ed aquile reali sono una presenza quotidiana facilmente avvistabili). L'iniziativa è patrocinata dall'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca, dal Comune di Alcara li Fusi e da partner privati.

Nel corso della manifestazione, alla quale parteciperanno alcuni dei migliori "Maestri del Gusto" Siciliani (chef stellati e non, pastry-chef, sommelier) sono previste degustazioni guidate delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche siciliane, workshop, convegni | e show-cooking degli chef ospiti. Sarà allestito inoltre un "Salotto" dove giornalisti, web agency, Tv e Radio, potranno "raccontare" in diretta la manifestazione, intervistare i protagonisti e il pubblico, seguire le presentazioni e gli eventi speciali Tra i protagonisti dell'edizione 2023 di "Nebrodigusto" Vincenzo Candiano (Locanda Don Serafino, RG), stella Michelin, Celestino Drago (Ristoranti Drago, California e Dubai) già giudice di MasterChef America, Penelope Musolino (La Pergola by Heinz Beck, Hungaria, Palazzo del Velabro a Roma), Salvo Sanfilippo (Ristorante Moan, Bellinzona CH) Nato Micale (Presidente Associazione Professionale Cuochi) ma anche tanti chef del territorio già affermati.



