Calcio: Di Francesco, voglio vincere e farlo con il Palermo

"La società, che voglio ringraziare per l'opportunità che mi ha dato, mi ha fatto percepire fin dall'inizio quanto mi volesse, i compagni che già conoscevo mi hanno facilitato l'inserimento in squadra e i tifosi mi hanno subito dato calore". Lo ha raccontato così il suo arrivo in maglia rosanero l'attaccante del Palermo Federico Di Francesco subito in gol all'esordio con la sua nuova squadra.

Il giocatore ha realizzato il gol del 3-1 nella vittoria del Palermo contro la Feralpisalò sabato pomeriggio al Barbera. A servirgli l'assist è stato Edoardo Soleri.

"Gli ho già detto che gli devo una cena - ha raccontato Di Francesco - gli ho detto che nove attaccanti su dieci avrebbero tirato al posto suo e non me l'aspettavo. Lui con il suo accento romano mi ha risposto che 'mi voleva fa' iniziare subito bene'.

Il suo è stato un gesto carino che ho apprezzato".

Di Francesco ha lasciato la Serie A e una maglia da titolare a Lecce per giocare in B. "L'ho fatto perchè per un giocatore gli stimoli e l'ambizione sono importanti - ha spiegato - Da quando ho parlato con il Palermo ho percepito l'ambizione e la voglia del club di crescere. La Serie B è dura, ma c'è la voglia di essere competitivi per centrare la Serie A. Ci sono tante corazzate, ma dobbiamo cercare di dare tutto, con equilibrio e la forza di un gruppo che deve essere forte e unito nel bene e nel male. Poi il fatto che dietro c'è un gruppo come il City Football Group, che è il più improtante nel mondo del calcio, permetterà alla società di crescere sempre di più".

Il debutto con gol per Di Francesco è stato da incorniciare.

"E' stata una settimana particolare - ha detto - il cambiamento porta con sè lo stress, i viaggi: ho fatto più spostamenti che allenamenti fra visite mediche e trasferimento. Avevo un solo allenamento sulle gambe. Non sapevo se sarei entrato in campo o meno. Poi quando sono arrivato al Barbera prima della partita avevo sensazioni positive, c'era la speranza di entrare anche solo per una decina di minuti, giocare è stato emozionante, fare gol subito appena dopo cinque minuti è stato l'esordio migliore che potessi desiderare. Segnare sotto la curva con tanta gente poi è stato bellissimo".



