Mercurio Festival a Palermo tra teatro, musica e danza

Dal 20 al 30 settembre torna ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo il Mercurio Festival, 10 giorni fitti di proposte dedicate alla creatività contemporanea fra performance, danza, musica, teatro e arti visive a cura di Giuseppe Provinzano, prodotte da Altro e Spazio Franco. Anche quest'anno, la rassegna giunta alla sua quinta edizione e sostenuta dal ministero della Cultura, occuperà diversi spazi dei Cantieri, creando momenti di condivisione e interazione fra gli interpreti e il pubblico. La peculiarità del progetto è infatti quella della multidisciplinarità dei linguaggi che si fondono e si sovrappongono in un continuum di rappresentazioni con oltre 20 gruppi noti e meno noti e percorsi che coinvolgono artisti e compagnie nella scrittura del programma.

Per Provinzano è "un meccanismo unico nel panorama nazionale che in questi anni ha messo la compagnia Babel, curatrice del festival e il suo quartier generale, lo Spazio Franco, al centro di importanti processi di produzione e scambio artistico, facendo di Mercurio festival uno dei palcoscenici più interessanti e internazionali del sud Italia, che in questi 5 anni è stato attraversato da grandi talenti e grandi nomi del teatro, della danza e della musica: César Brie, Alessandro Sciarroni, Giorgina Pi, Chiara Bersani, Babilonia Teatri, Sotterraneo, Marlene Kuntz, solo per citarne alcuni". Tra gli ospiti di quest'anno, approda a Mercurio come progetto speciale in collaborazione con il Goethe-Institut di Palermo la compagnia di danza Sasha Waltz & Guests con In C, spettacolo che ha girato il mondo e che, a Palermo, sarà declinato in una nuova versione che formerà danzatori e danzatrici locali. Fra gli artisti di punta vanno segnalati la compagnia teatrale ravennate Fanny & Alexander, la Piccola Compagnia Dammacco, vincitrice del Premio Ubu, la performer e attivista spagnola Raquel Asensi, il musicista giapponese Taka Kagitomi, il duo Ooopopoiooo, Roberta Lidia De Stefano vincitrice del Premio Mariangela Melato 2023, la band rock strumentale italiana Calibro 35 fresca del successo del loro ultimo album Nouvelles Aventures.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA