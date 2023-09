Forestali, vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di due incendi divampati nel messinese e nell'agrigentino.

A Messina le fiamme sono divampate in contrada Santa Rosalia e stanno divorando diversi ettari di bosco. Anche ad Agrigento le squadre antincendio sono impegnate per fronteggiare un incendio nel bosco in contrada Monserrato.



