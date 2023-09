Diego Spitaleri in concerto per 'Pianoforte solo' a Palermo

Sarà il musicista palermitano Diego Spitaleri che chiuderà i battenti, all'interno di Palermo Classica, della Jazz Section organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group, il 7 settembre alle ore 21.30 nel chiostro di Palazzo Chiaramonte Steri.

Spitaleri torna ad esibirsi a Palermo in un concerto per "Pianoforte Solo". Oltre a suonare brani del suo repertorio, presenterà il suo nuovo progetto registrato a Palermo nel mese di febbraio del 2023 presso gli studi "Cantieri 51" di Riccardo Piparo eseguendo tre nuovi brani uno dei quali "Butterflyght" in prima esecuzione assoluta e che sarà pubblicato proprio alla mezzanotte del 7 settembre.

Tocco elegante, spiccato gusto melodico, raffinatezza compositiva, senso del ritmo e ampi orizzonti stilistici hanno fatto di Spitaleri un pianista e compositore tra i più apprezzati. Sin dagli anni Ottanta attraversa sempre da protagonista i più vari territori musicali, dal jazz al gospel, dalla tradizione popolare alla world music, da pagine classiche a suoni contemporanei ed il suo contributo esecutivo e compositivo risulta fondamentale nelle avventure col gruppo Sun, con lo storico Palermo Spiritual Ensemble, con la band Folkage, col Jazz in Progress e con molti altri progetti che lo coinvolgono. In ambito teatrale ha sviluppato collaborazioni con artisti di grande spessore, tra cui Pino Caruso, Franco Scaldati, Giorgio Li Bassi e Alessandro Haber. Il pianista ormai gode di grande rinomanza in tutta Europa ma in questi ultimi anni la sua popolarità è di molto aumentata anche a livello internazionale grazie alla decisione di diffondere la propria musica sulle maggiori piattaforme digitali del pianeta realizzando ad oggi più di 5 milioni di streaming. "Amo il piano solo dice il musicista -, intanto, per il gusto della sfida di non poter contare sull'aiuto di alcun compagno, poi per la libertà assoluta di cui godo soprattutto quando suono mie composizioni e, infine, perché l'essere solo mi induce ad aprirmi al pubblico, in una sorta di intima confessione".





