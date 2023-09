Da solidarietà Ucraina-Italia nasce formaggio Cuore spezzato

Sarà presentato domani alle 19.30 a Milo (Catania) nell'ambito della rassegna Vinimilo un formaggio nato dall'esperienza di una donna ucraina fuggita nel 2022 dalla guerra nel suo Paese e dalla collaborazione di un allevatore e produttore di formaggi di Belmonte Piceno, in provincia di Fermo, nelle Marche. Le forme del formaggio sono quelle di un cuore con metà crosta blu e metà gialla come la bandiera del suo Paese e per questo è stato denominato "cuore spezzato".

Dietro questo formaggio - un tomino di capra erborinato con muffa bianca e blu tipiche della tecnica di stagionatura - c'è la storia di Kateryna Prikhodko, giunta in Italia nel 2022 in fuga dalla guerra con i suoi tre figli, l'anziana madre semplicemente chiedendo asilo in cambio di lavoro come casara. A raccogliere l'appello circa un anno fa è stato l'allevatore marchigiano Eros Scarafoni. I due casari saranno virtualmente presenti a ViniMilo con un collegamento in video. Vinimilo 2023 è organizzata dal Comune e dalla Proloco di Milo con il sostegno degli assessorati regionali all'Agricoltura e al Turismo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA