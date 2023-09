Pianista Floriana Franchina suona nel castello di Giuliana

Si intitola "Reminiscence" il concerto che la pianista Floriana Franchina terrà sabato 9 settembre alle ore 19:00, nella suggestiva cornice del castello di Federico II a Giuliana (Pa). L'evento è organizzato da Sicilbanca "per rafforzare il legame che lega una banca di prossimità come la nostra con il territorio dove opera, attraverso iniziative di grande valenza culturale" come sottolinea il presidente Giuseppe Di Forti. Floriana Franchina, 32 anni, nonostante la sua giovane età è una concertista già affermata. Pianista, flautista e compositrice, si è diplomata presso il Conservatorio "G.B.

Martini" di Bologna, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali, con primi premi, borse di studio e concerti.

Ha collaborato in veste di flautista e ottavinista con l'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, con L'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova mentre come Primo flauto con L'Orchestra Filarmonica di Torino, L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l'Accademia dell' Orchestra Mozart di Bologna, l'Orchestra Filarmonica di Bologna e l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Ha partecipato a diverse tournée in Giappone e in Cina con l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e in Oman con l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Nel 2020 esce per l'etichetta Telecinesound di Roma il suo primo album discografico "halite" che la vede impegnata, per la prima volta, in veste di compositrice al pianoforte. L'album supera in poco tempo oltre 500mila ascolti sulle piattaforme digitali da tutto il mondo riscuotendo l'interesse di importanti testate giornalistiche e della celebre rivista Classic Voice. Nel giugno 2022 esce il suo secondo album discografico "Errante" distribuito da Believe Music. Questo progetto, in collaborazione con Mediterranea Saving Humans, ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i migranti in transito nel Mediterraneo. Nel 2022 viene premiata negli Stati Uniti vincendo gli "Akamdemia Music Awards" con il suo brano originale "Miss Flofelì" ricevendo l'invito a partecipare al Gala di premiazione in California.





