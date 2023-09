Lagalla, a vittima stupro la vicinanza del padre di famiglia

"Palermo sta lavorando per garantire alla giovane vittima dello stupro sicurezza, solidarietà e la vicinanza che non è mancata, in questa fase, nei suoi confronti. Mi rivolgo a lei con l'affetto e la vicinanza del sindaco ma soprattutto del padre di famiglia". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, alla trasmissione Start di Skytg24 confermando che "la città è pronta ad accoglierla, sempre". Adesso la vittima di violenza si trova in una comunità fuori da Palermo "Più in generale - ha osservato Lagalla - credo si debba fare chiarezza sul fatto che la famiglia è un'agenzia educativa primaria che, insieme alla scuola, forma la coscienza e la consapevolezza sociale. Il tema è in primo luogo educativo e, dunque, la regressione che riguarda gli ambienti familiari in condizioni di disagio diviene un argomento importante. Le amministrazioni comunali - ha aggiunto il sindaco di Palermo - possono contribuire al processo educativo con il controllo del territorio, la regolazione della 'malamovida' e anche con interventi di natura sociale che devono fare i conti con le limitazioni della finanza locale e della complessità delle normative in gioco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA