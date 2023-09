Auto: la 65^ Monte Erice decreta tre campioni italiani

Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ufficiale equipaggia con pneumatici Pirelli ha vinto la 65^ Monte Erice. Il fiorentino della Best Lap ha conquistato alla gara trapanese il suo titolo numero 17 di Campione Assoluto Italiano Velocità Montagna. Sul podio di Erice sono saliti anche l'abruzzese Stefano Di Fulvio, il portacolori della Drepanum Corse sempre incisivo e incalzante sulla Osella PA 30, poi il padrone di casa, il marsalese Francesco Conticelli capace di una rimonta che lo ha portato al terzo posto, sulla Nova Proto NP 01-2. I vincitori sono stati premiati ad Erice dal Presidente dell'AC Trapani Giovanni Pellegrino insieme all'Assessora allo Sport della cittadina Rossella Cosentino, che ha apprezzato l'efficace lavoro dell'organizzazione ed i progressi nel dialogo con il territorio.

Si è rivelata in tutto il suo fascino e la sua selettività la 65^ Monte Erice che ha come di consueto accolto i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Montagna in una delle cornici più suggestive. La competizione perfettamente organizzata dall'Automobile Club Trapani è stata 11° appuntamento del Tricolore, sesto round di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, ha assegnato punti per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e per i campionati Siciliani salita auto moderne e storiche. I 5.730 metri tra Valderice ed Erice vetta sono stati assiepati dal pubblico delle grandi occasioni che è tornato a vivere e scoprire un territorio ad alto fascino. Con 265 concorrenti al via la gara è scattata puntuale alle 8 ed ha avuto uno svolgimento fluido e preciso.

-"Giornata veramente impegnativa su un tracciato in cui ogni strategia può risultare inesatta perchè le condizioni mutano continuamente - ha affermato Simone Faggioli - abbiamo vinto entrambe le gare grazie ad un set up efficace che ha favorito appieno il lavoro degli pneumatici Pirelli, che mi hanno permesso addirittura di migliorare, in controtendenza, in gara 2. Abbiamo concretizzato il lavoro di una stagione con questo risultato che vale la decima affermazione alla stupenda gara di Erice ed il 17° titolo Italiano"



