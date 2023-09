"I Comuni hanno un ruolo centrale e fondamentale nella riuscita del Pnnr, che rappresenta un'opportunità incredibile per il nostro Paese. Basta analizzare alcuni dati: fino al 31 maggio 2023 sono stati assegnati al sistema dei Comuni circa 36,3 miliardi di euro quindi il 91% della dotazione finanziaria prevista. Il 40% è destinato alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, il 31% per la coesione e l'inclusione, il 20% per l'istruzione e la ricerca, il 9% per digitalizzazione e innovazione. Un altro dato importante riguarda le gare bandite con risorse Pnnr e Pnc fino a giugno 2023 che sono state 102 mila delle quali il 51% a titolarità comunale". A dirlo Gilda Siniscalchi capo di gabinetto del ministro per gli Affari europei ed il Sud e le Politiche di coesione ed il Pnrr partecipando ad un convegno a Villa Ida a Messina su "I Comuni come leva di sviluppo attraverso il Pnrr". Pnrr: Siniscalchi, Comuni centrali, assegnati 36,3 miliardi . L'evento e' stato organizzato da Quater srls, azienda che si occupa di formazione ed assistenza tecnica ai Comuni interessati dagli investimenti del Pnrr, e ha visto la partecipazione di numerosi sindaci tra i quali Federico Basile Sindaco di Messina in rappresentanza dell'Anci, Cateno De Luca Sindaco di Taormina e deputato regionale, Antonio Stroscio Sindaco di Floresta, e anche del deputato nazionale di Fi Tommaso Calderone e della la senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino, di Antonella Merola dell'Igpnrr Gestione operazioni finanziarie Pnrr - Mef, Bianca Maria Volpe dell'Ispettorato Generale per il Pnrr - Mef, Francesco Verbaro Presidente di Formatemp e Piero David Senior Advisor Sviluppo Locale, Maristella Ridolfo presidente di Quaters. 'Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - prosegue Siniscalchi - ha difatti riconosciuto per la maggior parte i Comuni come soggetti attuatori: anche se e' una sfida che vede collaborare tutti i livelli di governo. Esiste una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e ne fanno parte le amministrazioni centrali, i rappresentanti delle Regioni dei Comuni per capire quali sono le criticita' a livello strategico e questo ha poi portato ad un revisione del Piano riconoscendo alla Presidenza del consiglio un ruolo strategico ed un'interlocuzione privilegiata con la Commissione Europea per il Pnrr e valorizzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle finanze in questo piano'.



