Il rapporto di Tusa col mare, mostra a Capo Granitola

Il mare per Sebastiano Tusa, archeologo ed ex assessore regionale ai beni culturali, era una passione così come l'archeologia. È da una sua idea, infatti, che è nata la soprintendenza del mare, la prima in Italia, che ancora oggi si occupa in Sicilia dei reperti archeologici trovati sott'acqua. Tusa, morto il 10 marzo 2019 in un incidente aereo in Etiopia, amava il mare ed era un subacqueo raffinato, combinando lavoro e passione. Tra le zone battute nelle sue immersioni c'era Capo Granitola, a Campobello di Mazara, che è stato per anni uno scrigno da dove venivano tirati su reperti antichi. Questo anche grazie a subacquei come Giampaolo Mirabile, originario di Gibellina e villeggiante a Torretta Granitola nei mesi estivi, che con Tusa collaborò per anni. Una lunga amicizia, quella tra Giampaolo e Sebastiano, che si coltivava tramite le passioni: il mare e l'archeologia.

Di quei momenti vissuti insieme, Mirabile ha raccolto numerose foto che sino a fine mese rimarranno esposte nella "Casa Torretta", un ex ristorante nella piazza della borgata, confiscato alla mafia e oggi affidato al Comune di Campobello di Mazara che l'ha trasformato in polo culturale. 'Sotto il segno di Sebastiano Tusa' è il titolo della mostra organizza dal Club nautico, in collaborazione con Cnr, Fondazione Tusa, Comune e Regione, che mette insieme foto e dipinti. L'ingresso è libero.





