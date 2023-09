Generale De Liso nuovo comandante della Legione Veneto

Ieri sera nella caserma Carini, il generale Giuseppe De Liso ha salutato la cittadinanza di Palermo perchè prenderà il comando della Legione Veneto dei carabinieri.

Nei due anni alla guida del comando provinciale di Palermo, l'arma ha inferto colpi fondamentali nella lotta ai clan mafiosi: la mattina del 16 gennaio, nella stanza del generale Giuseppe De Liso era stata allestita la sala situazione per l'operazione che ha portato alla cattura, da parte dei Carabinieri del Ros, di Matteo Messina Denaro. La clinica dove il boss si era recato una seduta di chemioterapia era presidiata dai reparti territoriali. Quella mattina, nella stanza di De Liso, c'erano anche il comandante del Gis, il vice comandante del Ros, il comandante del nucleo investigativo. "Un'operazione frutto di un lungo lavoro", ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel corso della conferenza stampa del pomeriggio.

Negli ultimi due anni, il comando provinciale diretto da Giuseppe De Liso ha arrestato quasi 400 esponenti di Cosa nostra, fra capi e gregari. Ma la lotta alla mafia è anche impegno sociale: a Palermo, il generale De Liso ha costruito percorsi importanti con le associazioni e le scuole dei quartieri disagiati, i carabinieri dello Zen, Stazione San Filippo Neri, liberi dal servizio, fanno il doposcuola ai bambini, coinvolgendo i ragazzi in diverse iniziative, anche nella sede del comando provinciale, che si trova in centro città.

E dalla porta della caserma Carini non sono passate solo auto con centinaia di arrestati, una mattina De Liso ha fatto uscire le pattuglie con centinaia di libri. "Operazione biblioteche" l'ha ribattezzata. Quei libri hanno riempito i centri sociali dei quartieri di periferia.

Il generale De Liso, sposato, tre figli, ha prestato servizio in Puglia, Campania, Calabria, è stato comandante del gruppo di Locri e del provinciale di Firenze e di Palermo e ha ricoperto prestigiosi incarichi presso il comando generale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA