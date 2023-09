Sigonella apre base a podisti per la 'Corsa del centenario'

Si correrà domenica 17 Settembre nella base dell'Aeronautica militare italiana di Sigonella una gara podistica di circa 10,5 Km per celebrare il centenario della fondazione dell'Arma Azzurra. La 'Corsa del Centenario', con inizio alle 09:30, prevede un percorso pianeggiante all'interno dell'aeroporto, compresa la pista di decollo e atterraggio degli aerei.

L'iniziativa, organizzata con la collaborazione dell'Asd Milone di Siracusa, è aperta a tutti, anche ai corridori non professionisti. È prevista la possibilità di effettuare una camminata ludica amatoriale, di distanza ridotta, tra i velivoli dell' Aeronautica posizionati in mostra statica. Saranno presenti stand espositivi dell' Aeronautica Militare, gonfiabili per bambini e aree ristoro.

Gli iscritti, riceveranno una sacca con maglia commemorativa e gadget dell' Aeronautica Militare. Inoltre, i primi 300 professionisti che completeranno la gara, riceveranno la medaglia commemorativa dell'evento. Parte del ricavato, sarà devoluto all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro Le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di martedì 12 settembre. Le modalità di iscrizione, il regolamento ed ulteriori dettagli, sono esplicitati al seguente link : https://www.fidal.it/calendario/1%5E-Strasiracusa-La-corsa-del-C entenario/REG32224



Riproduzione riservata © Copyright ANSA