Schifani, Tajani è il candidato naturale alla guida di Fi

"Tajani ha lavorato bene: ho sempre sostenuto che è il candidato naturale e che succederà a Berlusconi nella guida di Forza Italia. Il tema che si potrà porre riguarderà le mozioni, cioè la linea politica. Io ho espresso in piena libertà l'esigenza che Forza Italia si trasformi in partito pluralistico. Il leader, purtroppo, non c'è più e dobbiamo prenderne atto con coraggio e grande senso di responsabilità". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine della presentazione di una mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa.

"Dobbiamo avere il coraggio di aprire a tutti coloro i quali si identificano nei valori del Partito popolare europeo - ha aggiunto il presidente della Regione - e in questo mi sento di interpretare quello che è stato sempre il pensiero del presidente Berlusconi: considerare Forza Italia un partito aperto, che ha il coraggio di confrontarsi anche con persone che intendono partecipare all'attuazione di quei valori liberali per i quali il presidente si è sempre battuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA