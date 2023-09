Fincantieri: a Palermo varo del troncone della nave crociera

Le sirene del Cantiere navale suoneranno oggi alle 10.30 per annunciare il varo del troncone della nave da crociera di lusso dell'Oceania Cruises, compagnia di navigazione americana, con sede a Miami.

A Fincantieri Palermo è toccata la costruzione del troncone di prora lungo 130 metri e largo 32, che resterà per altri quindici giorni nelle acque dello stabilimento. Il resto della nave è stato costruito in Romania, nel cantiere Vard Tulcea.

I due tronconi verranno poi assemblati nel cantiere di Genova.

Una volta completata, la nave sarà lunga 270 metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA